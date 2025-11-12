Crosetto, 'non vado a Washington. Preparo aiuti per Kiev'

ROMA, 12 NOV - "Non vado più a Washington, vado all'E-5 a Berlino". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto interpellato a margine dell'Aula della Camera in seguito all'articolo di Repubblica sulle resistenze interne alla maggioranza sull'acquisto di armi americane per Kiev. Crosetto ha negato che ci siano state pressioni politiche e a chi gli ha chiesto se si stia parlando dell'acquisto di armi statunitensi, ha risposto: ''Io sto preparando il dodicesimo pacchetto e quindi a breve andrò a presentarlo al Copasir". A chi ha rimarcato che sono cose diverse, il ministro ha replicato: "Sono aiuti anche consistenti all'Ucraina''.