Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Crosetto, 'non vado a Washington. Preparo aiuti per Kiev'

AA

ROMA, 12 NOV - "Non vado più a Washington, vado all'E-5 a Berlino". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto interpellato a margine dell'Aula della Camera in seguito all'articolo di Repubblica sulle resistenze interne alla maggioranza sull'acquisto di armi americane per Kiev. Crosetto ha negato che ci siano state pressioni politiche e a chi gli ha chiesto se si stia parlando dell'acquisto di armi statunitensi, ha risposto: ''Io sto preparando il dodicesimo pacchetto e quindi a breve andrò a presentarlo al Copasir". A chi ha rimarcato che sono cose diverse, il ministro ha replicato: "Sono aiuti anche consistenti all'Ucraina''.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario