Crosetto, nessuno scappa, la fiducia chiarisce le posizioni

ROMA, 10 FEB - "Io ho profondo rispetto per il Parlamento e non considero il porre la fiducia come un modo per scappare dalla discussione degli emendamenti. E' molto più forte, perché obbliga tutti i rappresentanti della maggioranza a dire se su un tema così rilevante continuano ad appoggiare il governo. E separa e rende chiarezza sulle posizioni delle persone. E' un atto serio di posizionamento politico della maggioranza e la serietà di questo atto è rappresentato fisicamente dalla mia presenza". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nell'Aula della Camera. "Non è un modo di scappare da una crisi interna ma semmai di evidenziarla ancora più", ha aggiunto.

ROMA

