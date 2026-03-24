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Crosetto, 'magistratura non sia al fianco o contro classe politica'

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ROMA, 24 MAR - "La magistratura deve essere terza, sopra tutte le parti. Esserlo ed essere percepita come tale. L'ordine giudiziario non può e non deve essere a fianco di una parte politica o contro una parte politica né diventare attore del confronto politico perché altrimenti viene meno le sua altissima funzione di equilibrio ed i poteri delegati ai magistrati possono diventare uno strumento di altro che non ha a che fare con la giustizia". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto su X, aggiungendo: "Vale per la magistratura ciò che vale per le Forze Armate e le Forze di Polizia: i loro poteri sono quelli su cui si basa la forza di uno Stato e la difesa della democrazia e quindi devono essere apolitici". Per Crosetto "ieri, e nei mesi scorsi" è stato "totalmente sconfitto lo spirito dei padri costituenti" che "seppero confrontarsi rispettandosi, ascoltandosi".

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