Crosetto, 'l'attacco a Gaza non fa il bene di Israele'

epa12382011 Italian Defence Minister Guido Crosetto speaks during the Defence Procurement Forum 'The national perspective for European Defence' in Rome, Italy, 16 September 2025. EPA/FABIO FRUSTACI
AA

ROMA, 16 SET - "Non penso che l'attacco a Gaza sia il bene di Israele. Non penso che la lotta ad Hamas, che è sacrosanta, debba essere fatta in questo modo, non penso che si possa pensare di deportare il popolo palestinese, non è una cosa che mette in sicurezza Israele, ma neanche nessun altro Paese del Medioriente. Io penso che vada trovata una possibilità di convivenza tra palestinesi e Israele e che questo sia possibile se in qualche modo si estirpano i proxi dell'Iran e delle organizzazioni terroristiche come Hamas. Il modo che ha scelto Netanyahu, non Israele, sono due cose diverse per me, secondo me non è il metodo giusto". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine del forum Defence Procurement a Roma.

