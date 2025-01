Crosetto insignito da Zelensky dell'Ordine di Yaroslav il Saggio

ROMA, 17 GEN - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha conferito al ministro della Difesa Guido Crosetto l'onorificenza dell'Ordine del Principe Yaroslav il Saggio, III grado, per "l'importante contributo personale al rafforzamento della collaborazione fra i due Stati e il sostegno alla sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina": lo riporta Ukrinform, che cita il relativo decreto pubblicato sul sito web della presidenza di Kiev. Ieri Crosetto ha incontrato Zelensky a Kiev per discutere del rafforzamento dell'Ucraina e delle garanzie di sicurezza per il Paese.