Crosetto, 'in mille hanno scatenato guerriglia a Torino, organizzati militarmente'
ROMA, 01 FEB - "Oltre 1000 persone. Organizzate militarmente. Con una strategia da guerriglia urbana, divisi in due grandi blocchi. Bombe carta piene di chiodi, molotov, jammer per impedire le comunicazioni tra le forze dell'ordine, spranghe di ferro, scudi, maschere, occhiali di protezione, maschere antigas, caschi, catapulte per lanciare pietre enormi." Così il ministro della Difesa Guido Crosetto si riferisce ai militanti vicini ad Askatasuna che ieri a Torino hanno scatenato la "guerriglia urbana". Il ministro lo scrive in un tweet nel quale riferisce di essersi recato "per una breve vista al Comando Provinciale dei Carabinieri a Torino" dove ha incontrato alcuni carabinieri coinvolti nelle violenze.
