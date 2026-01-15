Crosetto, 'in Groenlandia coordini la Nato, serve unire e non spaccare'

ROMA, 15 GEN - "Cosa fanno cento, duecento o trecento soldati di qualunque nazionalità? Sembra l'inizio di una barzelletta. Non è una gara a chi manda i militari in giro per il mondo, il nostro è un atteggiamento razionale. Abbiamo chiesto che fosse la Nato a coordinare. Bisogna unire e non spaccare". Così in sintesi il ministro della Difesa Guido Crosetto, parlando con i giornalisti all'esterno del Senato, intervenuto in merito all'ipotesi di un invio di truppe in Groenlandia.