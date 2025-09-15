Crosetto,impreparati ad attacco russo e di altri paesi
Il ministro della Difesa Guido Crosetto durante la cerimonia per il ventennale di fondazione del CoESPU, presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, 27 giugno 2025, ANSA/VINCENZO LIVIERI

ROMA, 15 SET - "Non siamo pronti né ad un attacco russo né ad un attacco di un'altra nazione, lo dico da più tempo. Penso che abbiamo il compito di mettere questo Paese nella condizione di difendersi se qualche pazzo decidesse di attaccarci: non dico Putin, dico chiunque". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, rispondendo ai cronisti a margine della presentazione a Roma del bilancio del tour mondiale del Vespucci. "Non lo siamo perché non abbiamo investito più in difesa negli ultimi vent'anni e quindi i vent'anni non si recuperano in un anno o in due anni".
