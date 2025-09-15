Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Crosetto,impreparati ad attacco russo e di altri paesi

Il ministro della Difesa Guido Crosetto durante la cerimonia per il ventennale di fondazione del CoESPU, presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, 27 giugno 2025, ANSA/VINCENZO LIVIERI
Il ministro della Difesa Guido Crosetto durante la cerimonia per il ventennale di fondazione del CoESPU, presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, 27 giugno 2025, ANSA/VINCENZO LIVIERI
AA

ROMA, 15 SET - "Non siamo pronti né ad un attacco russo né ad un attacco di un'altra nazione, lo dico da più tempo. Penso che abbiamo il compito di mettere questo Paese nella condizione di difendersi se qualche pazzo decidesse di attaccarci: non dico Putin, dico chiunque". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, rispondendo ai cronisti a margine della presentazione a Roma del bilancio del tour mondiale del Vespucci. "Non lo siamo perché non abbiamo investito più in difesa negli ultimi vent'anni e quindi i vent'anni non si recuperano in un anno o in due anni".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario