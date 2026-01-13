Giornale di Brescia
Italia e Estero

Crosetto 'ho chiesto il rifinanziamento di Strade sicure'

AA

ROMA, 13 GEN - "La mia idea era ed è: 1) aumentare il numero delle persone che fisicamente presidiano i luoghi più pericolosi e complessi in Italia. 2) utilizzare i militari di Esercito, Marina ed Aeronautica senza toglierne anche solo uno, almeno finché non ci sarà un numero superiore di Carabinieri, neo assunti e formati proprio per questo impiego, pronti a sostituirli. Questa è una mia idea, da ministro della Difesa, che tiene conto della necessità di garantire la sicurezza e la difesa. Usando le professionalità migliori a seconda del compito. Ma non tocca a me decidere. Tocca al Parlamento. Che è il luogo dove, infatti, ho chiesto il rifinanziamento di Strade Sicure nell'attuale configurazione e dove ho chiesto e chiederò di implementare il numero dei Carabinieri". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha parlato di "inutili polemiche inventate", in merito all'operazione Strade sicure.

ROMA

