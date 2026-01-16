Giornale di Brescia
Crosetto, dopo l'Ucraina la Russia sposterà su Artico risorse militari

ROMA, 16 GEN - "Il paese che più confina con questo nuovo pezzo di mondo è la Russia e ha la più grande presenza sull'Artico. Probabilmente il giorno che finirà la guerra in Ucraina, gran parte delle risorse militari russe saranno spostate in questo settore". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, alla Conferenza di presentazione della Politica Artica Italiana a villa Madama

