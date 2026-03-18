Crosetto, 'dialogo con Putin sul petrolio? Inutile, problema è prezzo'

ROMA, 18 MAR - "Il problema è il prezzo del petrolio, non dove trovarlo". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a Mattino 5, il quale conferma che al momento non c'è necessità per l'Italia di aprire un dialogo con Putin per il petrolio, perché lo venderebbe allo stesso prezzo a cui viene acquistato da altri: "In questo momento è così", spiega.