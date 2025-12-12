Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Crosetto, deluso che Usa intervengano per trattare pace in Europa

AA

ROMA, 12 DIC - "Sono molto deluso dal fatto che siano gli Usa che intervengano per trattare una pace nel cuore dell'Europa. Se domani gli Stati europei dicessero che c'è una persona a rappresentare tutto il negoziato, né Trump né la Russia potrebbero dire di no". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto sul palco di Atreju a Roma. "Putin ha tirato ieri 1.200 missili sull'Ucraina, così come mei giorni precedenti, e parla di pace", ha aggiunto Crosetto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario