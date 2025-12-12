Crosetto, deluso che Usa intervengano per trattare pace in Europa

ROMA, 12 DIC - "Sono molto deluso dal fatto che siano gli Usa che intervengano per trattare una pace nel cuore dell'Europa. Se domani gli Stati europei dicessero che c'è una persona a rappresentare tutto il negoziato, né Trump né la Russia potrebbero dire di no". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto sul palco di Atreju a Roma. "Putin ha tirato ieri 1.200 missili sull'Ucraina, così come mei giorni precedenti, e parla di pace", ha aggiunto Crosetto.