Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Crosetto 'decreto Ucraina chiuso da settimane, non c'è mai stato disaccordo'

AA

NOVO SELO, 23 DIC - "Sul decreto Ucraina non c'è mai stato disaccordo, il 29 dicembre vedrete il contenuto del decreto: come dice il Vangelo, 'dai frutti li riconoscerete'. Assolutamente no, non c'è una trattativa. Il provvedimento è chiuso da settimane". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della sua visita al contingente italiano in Bulgaria a Novo Selo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NOVO SELO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario