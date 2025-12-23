Crosetto 'decreto Ucraina chiuso da settimane, non c'è mai stato disaccordo'
NOVO SELO, 23 DIC - "Sul decreto Ucraina non c'è mai stato disaccordo, il 29 dicembre vedrete il contenuto del decreto: come dice il Vangelo, 'dai frutti li riconoscerete'. Assolutamente no, non c'è una trattativa. Il provvedimento è chiuso da settimane". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della sua visita al contingente italiano in Bulgaria a Novo Selo.
