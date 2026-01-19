Crosetto, controdazi Ue la risposta peggiore a minacce su Groenlandia

ROMA, 19 GEN - "Non è il momento di fare i tifosi ultras di squadre diverse. Né di vedere chi ha più o meno orgoglio o chi è più duro. Serve ragionare su ogni cosa ricordandoci che siamo alleati da 76 anni". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto ha risposto su X ad un botta e risposta con un utente originato da un post del leghista Claudio Borghi che aveva bollato come la "nave dei folli" la notizia sull'Ue che "valuta dazi da 93 miliardi contro gli Usa per la Groenlandia". Crosetto afferma di concordare: "E' il modo peggiore per rispondere. Innescare una gara a chi fa più male all'altro, tra alleati, non può che portare a disastri".