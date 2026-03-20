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Italia e Estero

Crosetto, 'coinvolgere impianti errore da entrambe parti, danni di una vita'

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ROMA, 20 MAR - "Il fatto di aver coinvolto gli impianti di produzione energetica da tutte e due le parti è stato un errore drammatico, perché sono danni che durano una vita. La produzione di gas liquido del Qatar per noi è una produzione molto importante come Italia. Per l'impianto che è stato colpito, ha detto ieri l'autorità qatarina, ci vorranno 3-5 anni per rimetterlo in piedi. Quindi tu fai un danno all'economia del mondo di altri Paesi che sono al di fuori della guerra per i prossimi 3-5 anni". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a Omnibus.

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