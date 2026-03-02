Giornale di Brescia
Crosetto, avrò sbagliato da ministro e mi scuso ma a Dubai c'erano i miei figli

ROMA, 02 MAR - "L'ho reso pubblico io che sono andato a Dubai e rimanere bloccato è stata una mia scelta. Ma ho scelto di restare a Dubai, avrò sbagliato come ministro e chiedo scusa, perché avevo i miei due figli e volevo stare lì": così il ministro della Difesa Guido Crosetto replica ad alcuni interventi in commissione affrontando il caso che lo ha visto bloccato a Dubai durante la fase iniziale dell'attacco all'Iran.

ROMA

