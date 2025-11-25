Crosetto al Copasir, presentato nuovo decreto aiuti Ucraina

ROMA, 25 NOV - Nel corso di un'audizione durata circa un'ora e mezza il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha illustrato al Copasir il nuovo pacchetto - il dodicesimo - di aiuti militari italiani all'Ucraina. Si tratta del decreto interministeriale che contiene l'elenco dei materiali che saranno inviati a Kiev. La seduta - come tutte quelle del Comitato - è secretata.