Crosetto, 'abbiamo chiesto più navi per la missione Aspides'

BRUXELLES, 30 AGO - L'Italia ha chiesto ai partner di fornire più navi per rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso a protezione delle vie commerciali. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a Bruxelles per il Consiglio informale. "Abbiamo concordato che le tre navi sono insufficienti per monitorare uno spazio così grande", ha notato. "Mi auguro che i Paesi europei rispondano, nonostante gli impegni sui vari fronti, siccome non intravedo miglioramenti. Questo tratto di mare è vitale per alcuni Stati membri, non per tutti, ma è giusto che condividiamo le difficoltà, così come fatto in Ucraina".