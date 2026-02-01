Crosetto, a Torino bande armate da combattere come Br

ROMA, 01 FEB - "Non sono manifestanti, sono guerriglieri, sono bande armate che hanno come obiettivo quello di colpire lo Stato e chi lo serve. Non un Governo ma lo Stato. Supportarli, accettarli, giustificarli, cercare di sminuire é, a mio avviso, inaccettabile. Devono essere combattuti come sono state combattute le Brigate Rosse e non essere trattati come "compagni che sbagliano". Il giudizio di fronte a questi fatti deve vederci tutti uniti come lo furono le forze politiche negli anni del terrorismo. Non è in gioco una parte politica ma la Repubblica Italiana". Lo scrive il ministro della Difesa Guido Crosetto su X riferendosi ai "militanti vicini ad Askatasuna" che hanno scatenato ieri una "guerriglia urbana" a Torino