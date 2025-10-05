Crollo scuola in Indonesia, il bilancio è di 37 vittime
epa12426550 A handout photo made available by Indonesian National Search and Rescue Agency (BASARNAS) shows rescuers carrying the body of a victim from the rubble of a collapsed building at an Islamic boarding school in Sidoarjo, East Java, Indonesia, 03 October 2025. At least five people were killed and as many as 59 others are feared trapped after a prayer hall collapsed while students performing afternoon prayer at Al Khoziny Islamic boarding school in East Java. EPA/BASARNAS / HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLEHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
AA
GIACARTA, 05 OTT - Il bilancio del crollo di una scuola a Giava, in Indonesia, è di 37 vittime. Lo rendono noto i soccorritori. "Domenica mattina sono state recuperate 141 persone: 104 sono in salvo e 37 sono morte", ha spiegato il direttore delle operazioni dell'Agenzia nazionale di ricerca e soccorso Yudhi Bramantyo, aggiungendo che altre 26 persone sono disperse.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti