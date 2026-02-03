Crollo pini in via dei Fori Imperiali, si rafforza la task force al lavoro

ROMA, 03 FEB - Si rafforza la task force al lavoro per valutare lo stato di salute dei circa 50 pini con oltre 120 età presenti in via dei Fori Imperiali, nel cuore dell'area archeologica centrale di Roma dopo il crollo di tre esemplari nel giro di un mese. L'ultimo, domenica scorsa, ha ferito lievemente tre turisti. Stamani in Campidoglio si è riunito il tavolo convocato per affrontare "l'emergenza legata alla stabilità" di quegli alberi secolari che ha portato al provvedimento di chiusura della strada stabilito dai Vigili del Fuoco "per motivi di sicurezza". Da giorni è operativa una task force del Comune impegnata in verifiche, analisi e approfondimenti. La prima decisione assunta dal Tavolo "è stata quella di affiancare" a questa "una delegazione di esperti per effettuare sopralluoghi congiunti e accelerare le valutazioni, al fine di stabilire in pochi giorni se sia possibile intervenire in modo selettivo oppure procedere con un nuovo piano di sostituzione dei pini vetusti con esemplari giovani e di diverse età - fa sapere una nota del Campidoglio- Entro pochi giorni si arriverà a una decisione finale che porterà ai primi interventi concreti, anche alla luce del maltempo di queste ore che rischia di aggravare ulteriormente la condizione dei terreni". All'incontro di oggi oltre all'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi, hanno partecipato rappresentanti delle principali istituzioni preposte alla tutela, alla sicurezza e alla gestione dell'area insieme agli esperti in materia ambientale. Da domani "avvieremo sopralluoghi congiunti per monitorare il processo di verifica in corso - ha sottolineato Alfonsi - tenendo conto in particolare degli effetti delle piogge e della tenuta delle radici, e modulare in modo conseguente e coerente con la tutela della pubblica incolumità la procedura di sostituzione degli alberi a rischio".