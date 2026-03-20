Crollo pietre su alpinisti, cordoglio in Fvg e Veneto per la vittima

TRIESTE, 20 MAR - Carlo Chiodini, 43 anni, morto ieri in un incidente sul Monte Bianco è originario di Maniago (Pordenone) ma da anni risiedeva a Pozzale di Pieve di Cadore (Belluno). Lo apprende l'ANSA da fonti informate. L'uomo stava partecipando a un corso per aspiranti guida, organizzato dal collegio Guide alpine del Friuli Venezia Giulia. L'incidente è avvenuto in Francia, a metà giornata, a 3.400 metri di quota sul Grand Flambeau. Chiodini è morto a causa di una caduta di pietre; un altro alpinista è rimasto gravemente ferito. Cordoglio è stato espresso alla famiglia della vittima da parte delle amministrazioni comunali del paese di origine e di residenza.