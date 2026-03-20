Crollo in casale abbandonato al parco degli Acquedotti a Roma, due morti

ROMA, 20 MAR - Crollo del solaio di un casale abbandonato nel parco degli Acquedotti a Roma. I vigili del fuoco hanno trovato all'interno i corpi di due persone, un uomo e una donna. Le ricerche proseguono per accertare se ci siano eventuali altre persone coinvolte. Sul posto la polizia. Il crollo è avvenuto poco prima delle 9 all'altezza di via delle Capannelle. Le due vittime non sono state ancora identificate. Sul posto la polizia con la scientifica per i rilievi. Da chiarire le cause.