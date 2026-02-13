Crollo Firenze: la Procura chiude l'inchiesta, altri 3 indagati

FIRENZE, 13 FEB - La Procura di Firenze ha chiuso le indagini sul crollo nel cantiere per la costruzione del supermercato Esselunga avvenuto il 16 febbraio 2024 in via Mariti, alla periferia del capoluogo toscano: cinque gli operai che morirono a seguito del cedimento di una trave. Ci sono anche tre nuovi indagati: la procura avrebbe allargato le contestazioni anche alla società 'general contractor, al suo legale rappresentante e a un ingegnere fiorentino responsabile dei collaudi per conto della proprietà dell'area su cui si stava costruendo il supermercato. Sono così in tutto otto gli avvisi di conclusione indagine che, alla vigilia del secondo anniversario del gravissimo incidente sul lavoro, sono stati notificati a cinque persone fisiche e a tre società. Le ipotesi di reato contestata a vario titolo dai pm Alessandra Falcone e Francesco Sottosanti sono omicidio colposo, lesioni, disastro doloso, violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro.