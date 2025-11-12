Giornale di Brescia
Crollo all'ex tribunale di Viterbo, palazzo in ristrutturazione

ROMA, 12 NOV - I vigili del fuoco sono intervenuti questa sera in piazza Fontana Grande, nel centro di Viterbo, per il crollo di una parte del tetto del palazzo storico che ospitava l'ex tribunale del capoluogo. Lo stabile da tempo è in ristrutturazione con fondi Pnrr. Il crollo si è verificato in una porzione del tetto che si affaccia su un altro palazzo. I caschi rossi utilizzando un cestello sono riusciti a rimuovere la parte di copertura pericolante, mettendo in sicurezza l'area.

ROMA

