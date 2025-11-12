Crollo all'ex tribunale di Viterbo, palazzo in ristrutturazione
AA
ROMA, 12 NOV - I vigili del fuoco sono intervenuti questa sera in piazza Fontana Grande, nel centro di Viterbo, per il crollo di una parte del tetto del palazzo storico che ospitava l'ex tribunale del capoluogo. Lo stabile da tempo è in ristrutturazione con fondi Pnrr. Il crollo si è verificato in una porzione del tetto che si affaccia su un altro palazzo. I caschi rossi utilizzando un cestello sono riusciti a rimuovere la parte di copertura pericolante, mettendo in sicurezza l'area.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti