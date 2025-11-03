Crollo ai Fori Imperiali, grave l'operaio ferito

ROMA, 03 NOV - E' stato trasportato in codice rosso in ospedale l' operaio soccorso dopo il crollo di una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, nel cuore di Roma. L'uomo, di 64 anni, ha riportato un trauma cranico ed è stato portato dal 118 al San Giovanni. Altri due feriti, con lievi traumi, hanno rifiutato il trasporto in ospedale.