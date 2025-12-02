Giornale di Brescia
Crollo ai Fori Imperiali, 4 indagati, anche un ingegnere

ROMA, 02 DIC - Primi indagati nell'indagine per omicidio e disastro colposo relativo al crollo parziale della Torre dei Conti avvenuta il 3 novembre nella zona dei Fori Imperiali a Roma. I pm di piazzale Clodio hanno iscritto quattro persone, si tratta di tre architetti tra i quali il responsabile tecnico del progetto e un ingegnere. L'iscrizione è finalizzata ad eventuali accertamenti tecnici irripetibili come l'analisi delle macerie. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti, che hanno affidato le verifiche ai carabinieri, è che possa esserci stata una mancata valutazione sulla tenuta strutturale dell'edificio dove erano in corso lavori di restauro.

