Crollata una porzione delle mura del castello di Fabro

FABRO (TERNI), 14 FEB - Una porzione delle mura del castello di Fabro è crollata nella serata tra sabato a domenica. Lo hanno riferito i vigili del fuoco. Il crollo non ha coinvolto persone. Alcune abitazioni - spiegano sempre i vigili del fuoco - sono rimaste prive di energia elettrica. Sul posto la squadra proveniente dal distaccamento di Orvieto e i tecnici comunali. La Provincia di Terni ha dovuto inoltre chiudere la strada Arronese per una frana dovuta alle piogge. Lo smottamento si è verificato nei pressi del centro abitato di Monzano. Nella giornata di sabato praticamente l'intera Umbria è stata interessata da una pioggia intensa.