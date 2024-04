Crolla un muro in una ditta, feriti 4 operai, di cui due gravi

TRIESTE, 23 APR - E' di quattro feriti, di cui due in modo grave, il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio a Trieste lungo strada della Rosandra. Per cause in corso di accertamento un muro all'interno di un'azienda che si occupa del deposito e recupero di rifiuti è crollato. Secondo una prima ricostruzione, sei lavoratori stavano scaricando del materiale quando è caduta una parte del muro di contenimento della discarica, in cemento armato, investendo due addetti e ferendo altri due. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario inviato dalla Sores Fvg. Un operaio è stato intubato sul posto e trasferito in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Allo stesso nosocomio sono stati portati anche altri due lavoratori, rispettivamente in codice giallo e in codice verde. Il quarto addetto è stato trasferito in volo all'ospedale di Udine. Sono in corso indagini congiunte dei carabinieri e del personale dell'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.