Crolla un altro pezzo della passerella ciclabile sul fiume Adda

CREMONA, 16 FEB - E' crollato un altro pezzo della passerella ciclabile del ponte sul fiume Adda che collega Crotta d'Adda e il Cremonese a Maccastorna e al Lodigiano. Il nuovo cedimento, avvenuto oggi all'alba, dopo quello di mercoledì scorso, ha interessato la porzione più vicina a Crotta. I tecniici dell'Aipo sono sul posto, per compiere compiere ulteriori accertamenti. Il sindaco del paese, Sebastiano Baroni, chiede che "venga rivalutato" l'intero progetto, finanziato da Regione Lombardia con quattro milioni di euro nell'ambito del piano della ciclovia VenTo.