Crolla parte Torre dei Conti al centro di Roma

ROMA, 03 NOV - Crollo di una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. Sul posto vigili del fuoco e agenti della polizia locale del I Gruppo Centro che hanno chiuso il traffico pedonale e veicolare nel tratto interessato per agevolare l'intervento da parte dei pompieri. A quanto riferito, la torre è attualmente in ristrutturazione.

ROMA

