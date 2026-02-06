Giornale di Brescia
Crolla parte di un muraglione a Genova, sfollate quattro famiglie

GENOVA, 06 FEB - Quattro famiglie sono state sfollate stamani dai loro appartamenti a causa del crollo della parte superiore di un muraglione di contenimento in viale Villa Gavotti, a Genova. La zona da tempo era monitorata a causa di uno cedimento del muraglione che aveva portato all'interdizione dei giardini sottostanti. Le piogge degli ultimi giorni devono aver peggiorato la situazione fino al crollo. Sul posto immediato l'intervento di vigili del fuoco, protezione civile e pubblica incolumità. Non si registrano feriti.

