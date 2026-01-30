Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Crolla muro di contenimento per il maltempo a Sassari, travolte due auto

AA

SASSARI, 30 GEN - Un muro di contenimento è crollato questa mattina in via Buccari, nel quartiere Cappuccini a Sassari, travolgendo e danneggiando due auto parcheggiate lungo la strada. Il muro ha ceduto sotto la spinta del terreno sovrastante, rigonfio per le abbondanti piogge che sono cadute sulla città negli ultimi giorni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato la via dai grossi massi crollati e messo in sicurezza la zona. Non si registrano feriti. Ora si procederà con le verifiche sulla stabilità della porzione di muro rimasta in piedi e con gli accertamenti idrogeologici sull'area.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
SASSARI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario