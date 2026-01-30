Crolla muro di contenimento per il maltempo a Sassari, travolte due auto

SASSARI, 30 GEN - Un muro di contenimento è crollato questa mattina in via Buccari, nel quartiere Cappuccini a Sassari, travolgendo e danneggiando due auto parcheggiate lungo la strada. Il muro ha ceduto sotto la spinta del terreno sovrastante, rigonfio per le abbondanti piogge che sono cadute sulla città negli ultimi giorni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato la via dai grossi massi crollati e messo in sicurezza la zona. Non si registrano feriti. Ora si procederà con le verifiche sulla stabilità della porzione di muro rimasta in piedi e con gli accertamenti idrogeologici sull'area.