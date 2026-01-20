Crolla il solaio dopo un incendio in casa, si cerca una persona
BRINDISI, 20 GEN - Parte di un solaio di un'abitazione è crollata dopo un incendio che si è sviluppato in un appartamento a Tuturano, frazione di Brindisi. All'interno ci potrebbe essere una persona che viveva lì. Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco che stanno accertando l'eventuale presenza nell'immobile e mettendo in sicurezza l'area.
