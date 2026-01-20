Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Crolla il solaio dopo un incendio in casa, si cerca una persona

AA

BRINDISI, 20 GEN - Parte di un solaio di un'abitazione è crollata dopo un incendio che si è sviluppato in un appartamento a Tuturano, frazione di Brindisi. All'interno ci potrebbe essere una persona che viveva lì. Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco che stanno accertando l'eventuale presenza nell'immobile e mettendo in sicurezza l'area.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRINDISI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario