Crolla controsoffitto tribunale di Tempio, evacuato l'edificio

TEMPIO PAUSANIA, 03 NOV - Una parte del controsoffitto del Tribunale di Tempio Pausania, nel nord Sardegna, è crollata questo pomeriggio rendendo la struttura momentaneamente inagibile. Il crollo è avvenuto nel secondo piano della struttura in cui si trova la sezione civile, che ha visto la caduta nei pavimenti di numerosi calcinacci. La causa potrebbe essere stata una consistente perdita di acqua, probabilmente legata alle forti precipitazioni che nei giorni scorsi hanno interessato la cittadina dell'Alta Gallura. Dopo alcuni attimi di paura, il personale che si trovava in servizio ha allertato la centrale dei vigili del fuoco, che ha inviato sul posto una squadra del distaccamento locale. L'intera area è stata messa in sicurezza e i vigili del fuoco ne hanno disposto l'evacuazione completa.