Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Crolla controsoffitto tribunale di Tempio, evacuato l'edificio

AA

TEMPIO PAUSANIA, 03 NOV - Una parte del controsoffitto del Tribunale di Tempio Pausania, nel nord Sardegna, è crollata questo pomeriggio rendendo la struttura momentaneamente inagibile. Il crollo è avvenuto nel secondo piano della struttura in cui si trova la sezione civile, che ha visto la caduta nei pavimenti di numerosi calcinacci. La causa potrebbe essere stata una consistente perdita di acqua, probabilmente legata alle forti precipitazioni che nei giorni scorsi hanno interessato la cittadina dell'Alta Gallura. Dopo alcuni attimi di paura, il personale che si trovava in servizio ha allertato la centrale dei vigili del fuoco, che ha inviato sul posto una squadra del distaccamento locale. L'intera area è stata messa in sicurezza e i vigili del fuoco ne hanno disposto l'evacuazione completa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TEMPIO PAUSANIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario