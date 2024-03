Crolla controsoffitto all'ospedale di Sarzana, nessun ferito

SARZANA, 06 MAR - È crollata una porzione di controsoffitto nel reparto di senologia all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana (La Spezia) senza provocare feriti né tra le pazienti né tra il personale sanitario. Lo conferma la direzione generale della Asl 5 spiegando che "il cedimento avvenuto stamani si può ricondurre ad una perdita occulta dell'impianto di riscaldamento nel corridoio che conduce all'ingresso del reparto di senologia sito al piano terra del nosocomio". "Nessun paziente né operatore sanitario è stato coinvolto e i servizi non hanno subito alcuna interruzione. - ribadisce la Asl - La direzione tecnica insieme alle ditte di manutenzione edile e impiantistica sono intervenute prontamente per transennare l'intera zona e liberarla dai detriti. I controlli, subito effettuati, nelle aree circostanti non hanno evidenziato altre criticità. Si sta procedendo alla riparazione del guasto a cui seguirà l'analisi della struttura e il ripristino del controsoffitto. Il reparto di senologia è, quindi, attualmente raggiungibile con un percorso alternativo che attraversa la radiologia".