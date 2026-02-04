Giornale di Brescia
Croce Rossa, 'salgono a 162 i morti dell'attacco in Nigeria'

JOS, 04 FEB - Un funzionario della Croce Rossa afferma che il bilancio delle vittime dell'attacco da parte di uomini armati al villaggio di Woro, nello stato di Kwara, nella Nigeria centro-occidentale, è salito a 162. "Secondo i rapporti, il bilancio delle vittime è ora di 162, mentre la ricerca di altri corpi continua", ha affermato Babaomo Ayodeji, segretario della Croce Rossa nello stato di Kwara, citato dall'Afp. Precedentemente, lo stesso funzionario aveva parlato di 67 morti. Il governo statale ha attribuito la responsabilità dell'attacco a "cellule terroristiche"

JOS

