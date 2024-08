Criticò Valditara, provvedimento disciplinare contro Raimo

ROMA, 25 AGO - È stata notificata nei giorni scorsi la sanzione disciplinare della censura a Christian Raimo, scrittore e docente di Storia e Filosofia in un liceo di Roma. Il docente aveva criticato il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara e secondo la Direzione scolastica regionale del Lazio ha violato due articoli del codice etico che riguarda i prof. Il direttore generale dell'ufficio scolastico afferma che "la sanzione irrogata è il frutto di una valutazione molto più ampia e complessiva di suoi comportamenti non conformi al nostro codice disciplinare. Si tratta comunque di vicende interne all'amministrazione sulle quali preferirei non aggiungere altro". Il provvedimento disciplinare non contesta allo scrittore tanto quanto da lui detto in una trasmissione televisiva a proposito della vicenda di Ilaria Salis - le sue affermazioni avevano scatenato polemiche, interrogazioni parlamentari e striscioni di minacce - quanto un post social in cui tra le altre cose scriveva: "il ministro Valditara mostra quanto rischia di diventare violenta l'autorità, ma diciamo anche il potere, quando non ha autorevolezza né capacità di ascolto e di dialettica. Per le dichiarazioni che ho fatto in trasmissione - e non a scuola, ovviamente - ho ricevuto violente dichiarazioni minatorie di parlamentari leghisti e di Fratelli d'Italia. E striscioni di minacce di gruppi ultras neonazisti e gruppi di studenti di organizzazioni neofasciste con altri striscioni sotto scuola, tutti a volto coperto. Un ministro dovrebbe difendere tout-court un docente minacciato da gruppi neonazisti invece di avviare un approfondimento interno, e invece finisce proprio per accodarsi agli striscioni intimidatori".