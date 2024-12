Cristian Cocco, ex inviato Striscia, assolto d'accusa estorsione

ORISTANO, 06 DIC - Al momento della lettura della sentenza di assoluzione ha pianto a lungo come se si fosse liberato da un peso che lo stava tormentando da anni, l'ex inviato di Striscia la notizia, il sardo Cristian Cocco, di 52 anni, finito a processo a Oristano con l'accusa di estorsione ai danni dell'operatore che lavorava con lui. Oggi pomeriggio è arrivata l'assoluzione perché il fatto non sussiste. "Una assoluzione piena - ha commentato all'ANSA l'avvocata Cristina Puddu, che lo ha difeso - Siamo molto soddisfatti per il risultato. Il mio assistito è felicissimo, non era una assoluzione scontata vista la richiesta di condanna a 3 anni e quattro mesi formulata dal pm". L'ex inviato del programma di Canale 5 era stato denunciato nel 2018 dall'operatore tv Massimo Antonio Aversano, che lavorava con lui nella realizzazione dei servizi per Mediaset. Secondo l'accusa, Cocco avrebbe costretto l'operatore a versargli la metà dei soldi guadagnati con i servizi, altrimenti avrebbe chiuso la collaborazione: in quattro anni, secondo l'accusa, si sarebbe fatto consegnare oltre 60 mila euro.