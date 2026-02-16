Criminologa derubata del telefono a Termini, 'trovato subito, grazie alla Polfer'

ROMA, 16 FEB - Derubata del cellulare alla stazione di Roma Termini ha riavuto poco dopo il suo telefono, recuperato dagli agenti della polfer. È quanto accaduto alla criminologa Roberta Bruzzone, che ha raccontato l'episodio in un post su Instagram. "Un sentito e doveroso ringraziamento alla squadra di pg della Polizia Ferroviaria del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Roma Termini - ha scritto Bruzzone - In tempo zero sono riusciti a rintracciare il soggetto che mi aveva sottratto il cellulare, a recuperare il dispositivo e a restituirmelo con un'efficacia operativa che definire impeccabile è poco". La criminologa sottolinea la "professionalità, tempestività, coordinamento: un lavoro di squadra esemplare - ha aggiunto - svolto con discrezione ma con una determinazione che fa davvero la differenza. Mi avete letteralmente cambiato il corso della giornata e non è un modo di dire. Grazie per quello che fate ogni giorno, spesso lontano dai riflettori ma con un impatto concreto e decisivo nella vita felle persone".