Crescono le pressioni su Sarah Ferguson, 'testimoni su Epstein'

ROMA, 21 MAR - Mentre l'ex duchessa di York Sarah Ferguson continua a rimanere lontana dai riflettori (da mesi non appare in pubblico), su di lei crescono le pressioni, provenienti da ambienti politici e non solo, affinché accetti di testimoniare negli Usa sul caso Jeffrey Epstein: è quanto messo in evidenza dalla Bbc, che in un approfondimento riporta come i primi a essere interessati a sapere quanto l'ex consorte del principe Andrea — dal 1986 fino al divorzio del 1996 — sia a conoscenza della vicenda sono proprio i congressisti statunitensi membri del Comitato di vigilanza della Camera dei rappresentanti che indaga sul caso. Tra loro, c'è il deputato democratico Suhas Subramanyam, convinto che Ferguson disponga di "informazioni rilevanti" a riguardo. A maggior ragione alla luce delle accuse e sospetti che continuano ad accumularsi per le frequentazioni con il finanziere pedofilo americano dell'ex marito, recentemente anche finito in arresto e poi rilasciato. Ma anche per i legami che la stessa Sarah pare aver avuto con Epstein. "Ferguson dovrebbe testimoniare sotto giuramento davanti alla nostra commissione", è il punto di vista di Subramanyam, supportato tra gli altri anche dalla collega deputata Melanie Stansbury. I congressisti americani, rileva la Bbc, sono tuttavia consapevoli del fatto che non esista un meccanismo legale che possa obbligare Ferguson a testimoniare negli Usa. "Ma siamo disposti a trovare condizioni adatte a lei", ha spiegato Subramanyam all'emittente britannica. Le richieste all'ex duchessa di York di testimoniare arrivano anche da altri fronti: ad esempio, dalla famiglia della nota accusatrice di Epstein, Virginia Giuffre, che attraverso un rappresentante ha fatto sapere di "credere fermamente" che debba recarsi negli Stati Uniti per rispondere alle incognite aperte. Nel frattempo, attualmente non è noto dove si trovi Ferguson, dice ancora la Bbc, aggiungendo che i suoi rappresentanti "hanno respinto richieste di commento": ci sono media che l'hanno situata negli Emirati Arabi Uniti, in Portogallo, in Svizzera o in un centro benessere in Irlanda.