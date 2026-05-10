Cremlino, 'Witkoff e Kushner attesi presto a Mosca'

ROMA, 10 MAG - Gli inviati del presidente americano Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi "presto" a Mosca per "continuare il dialogo". Lo ha annunciato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov a Rossiya-1, citato dalla Tass. "Prima o poi, e credo abbastanza presto, i nostri omologhi Witkoff e Kushner verranno a Mosca", ha affermato il diplomatico. "Continueremo il nostro dialogo con loro", ha aggiunto.