Cremlino, 'WhatsApp bloccata per mancato rispetto delle leggi russe'

MOSCA, 12 FEB - Il Cremlino ha ribadito che WhatsApp è stata bloccata a causa del mancato rispetto delle leggi russe. "Per quanto riguarda il blocco di WhatsApp, in effetti, c'è stata una dichiarazione delle nostre autorità competenti che, a causa della riluttanza della società Meta a seguire la norma e la lettera della legge russa, è stata presa una tale decisione e questa è stata attuata", ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato dalla Tass. In precedenza Peskov aveva detto che WhatsApp verrà sbloccata in Russia se Meta rispetterà "le leggi russe" e dimostrerà "disponibilità al dialogo".

