Cremlino, 'vogliamo sicurezza per molte generazioni a venire'

MOSCA, 02 DIC - La Russia vuole raggiungere una pace in Ucraina che risolva "i problemi di sicurezza" di Mosca per "molte generazioni future". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, mentre si attende a Mosca l'avvio dei colloqui tra il presidente Vladimir Putin e l'inviato americano Steve Witkoff. "Apprezziamo molto gli sforzi di pace del presidente Trump e della sua amministrazione e vogliamo risolvere i nostri problemi di sicurezza per molte generazioni a venire", ha dichiarato Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti, incontrando i media indiani mentre mancano due giorni all'inizio di una visita di Putin a New Delhi. "La Russia - ha aggiunto Peskov, citato dalla Tass -rimane aperta ai negoziati di pace. Ma attraverso negoziati di pace, con l'aiuto di negoziati di pace, dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi. Dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi e dobbiamo eliminare le cause iniziali dell'operazione militare che abbiamo iniziato".