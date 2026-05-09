Cremlino, 'Trump ha fretta, ma la pace in Ucraina richiede tempo'

MOSCA, 09 MAG - "Gli Usa hanno fretta" di chiudere il conflitto in Ucraina, ma trovare una soluzione è "un percorso molto lungo, con dettagli complicati". Lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che ieri il presidente Usa Donald Trump aveva annunciato una tregua di tre giorni, dal 9 all'11 maggio, auspicando che ciò "segni l'inizio della fine" della guerra. In un'intervista alla televisione di Stato, ripresa dall'agenzia Interfax, Peskov ha sottolineato che finora non ci sono state discussioni su una estensione della tregua dopo l'11 maggio, auspicata anch'essa da Trump.