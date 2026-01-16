Cremlino, 'telefonata tra Putin e Netanyahu sull'Iran'

MOSCA, 16 GEN - Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto oggi una conversazione telefonica sulla situazione in Iran con il premier israeliano Benyamin Netanyahu, al quale ha confermato "la disponibilità della parte russa a continuare a intraprendere sforzi di mediazione appropriati, contribuendo a promuovere un dialogo costruttivo con la partecipazione di tutti gli Stati interessati". Lo riferisce il Cremlino. "E' stato concordato di proseguire i contatti a vari livelli", aggiunge l'ufficio stampa della presidenza russa.