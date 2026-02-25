Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cremlino, telefonata Putin-Trump al momento non in programma

AA

ROMA, 25 FEB - Il presidente russo Vladimir Putin attualmente non ha in programma una conversazione telefonica con il presidente statunitense Donald Trump. Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov all'agenzia Tass. "Non al momento", ha detto Peskov replicando alla domanda se Putin avesse in programma una telefonata con il presidente Usa. Trump in serata ha sentito al telefono il presidente ucraino Vladimir Zelensky.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario