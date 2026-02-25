Cremlino, telefonata Putin-Trump al momento non in programma

ROMA, 25 FEB - Il presidente russo Vladimir Putin attualmente non ha in programma una conversazione telefonica con il presidente statunitense Donald Trump. Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov all'agenzia Tass. "Non al momento", ha detto Peskov replicando alla domanda se Putin avesse in programma una telefonata con il presidente Usa. Trump in serata ha sentito al telefono il presidente ucraino Vladimir Zelensky.