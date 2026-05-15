Cremlino, 'speriamo di avere presto informazioni da Xi sul vertice con Trump'

ROMA, 15 MAG - La Russia segue "con particolare attenzione" le relazioni tra Usa e Cina dopo il vertice a Pechino tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping, e spera di avere "informazioni di prima mano" su quanto si sono detti durante una prossima visita di Vladimir Putin in Cina. Lo ha detto il suo portavoce, Dmitry Peskov. "Speriamo di ottenere queste informazioni quando saremo in Cina, ci sarà una buona opportunità per scambiare opinioni sui contatti che i cinesi hanno avuto con gli americani", ha detto Peskov, citato dall'agenzia Interfax. "Naturalmente, quando si conduce un dialogo diretto al più alto livello tra la prima e la seconda economia del mondo (...) tali contatti sono certamente oggetto di particolare attenzione e analisi per tutti i Paesi del mondo, incluso il nostro", ha concluso il portavoce del Cremlino.