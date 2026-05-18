Cremlino, 'speriamo che gli Usa continuino la mediazione sull'Ucraina'

ROMA, 18 MAG - La Russia auspica che gli Stati Unti continuino i loro sforzi di mediazione per la soluzione del conflitto in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo al presidente Donald Trump, il quale aveva detto che i tentativi di arrivare a una pace negoziata potrebbero essere rallentati da un massiccio bombardamento russo la scorsa settimana su Kiev con un bilancio di 24 morti. "Attualmente il processo di pace è in pausa, ci aspettiamo che venga ripreso e che i nostri colleghi americani continueranno i loro sforzi di mediazione", ha dichiarato ai giornalisti Peskov. "Gli attacchi delle nostre forze armate - ha aggiunto il portavoce del presidente russo Vladimir Putin - vengono effettuati solo contro obiettivi militari e paramilitari. A questo proposito, vale la pena notare i continui attacchi delle forze ucraine con droni contro obiettivi civili e infrastrutture civili in varie città e insediamenti russi".