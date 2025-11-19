MOSCA, 19 NOV - Lo scandalo corruzione in Ucraina dimostra una "tossicità del regime di Kiev" che "si percepisce" anche in Europa, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "È chiaro - ha detto Peskov, citato dall'agenzia Interfax - che qui si manifesta la tossicità del regime di Kiev, e questa tossicità si percepisce in Europa. Loro, evidentemente, provano un serio disagio. Ora vediamo una certa frenesia intorno a questo tema". "Vedremo come si evolverà la situazione", ha aggiunto il portavoce del presidente Vladimir Putin.