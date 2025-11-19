Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cremlino, 'regime di Kiev è tossico, disagio in Europa'

AA

MOSCA, 19 NOV - Lo scandalo corruzione in Ucraina dimostra una "tossicità del regime di Kiev" che "si percepisce" anche in Europa, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "È chiaro - ha detto Peskov, citato dall'agenzia Interfax - che qui si manifesta la tossicità del regime di Kiev, e questa tossicità si percepisce in Europa. Loro, evidentemente, provano un serio disagio. Ora vediamo una certa frenesia intorno a questo tema". "Vedremo come si evolverà la situazione", ha aggiunto il portavoce del presidente Vladimir Putin.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MOSCA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario